Suspeito de homicídio em Pedro Canário é preso em Rio Bananal

Um homem de 41 anos, identificado como Rogério Otávio da Silva foi preso na madrugada de quinta-feira (23), na zona rural de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo , suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em Pedro Canário , na mesma região do Estado. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Linhares .

Segundo a Polícia Civil, agentes cercaram o local onde Rogério estava escondido e o suspeito, ao perceber a presença da corporação, tentou fugir pulando por uma janela nos fundos da casa, mas foi cercado e detido. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e encaminhado para Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece preso e à disposição da Justiça de Pedro Canário.