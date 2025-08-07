A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Suspeito de furtar escada é morto a pauladas e pedradas em Cariacica

Publicado em 07/08/2025 às 08h05
Ambulância do Samu
Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação | Sesa

Um homem identificado como Ademiltom Oliveira dos Santos, de 47 anos, foi morto a pauladas e pedradas no bairro Itanguá, em Cariacica, na noite de quarta-feira (6). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que a vítima foi agredida por cerca de oito pessoas após ter furtado uma escada. 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas Ademiltom não resistiu. O corpo dele ficou caído em um beco. O irmão da vítima comentou com os policiais que o furto da escada não seria o primeiro cometido pelo homem. Ninguém soube informar quem seriam os agressores. O caso será investigado pela Polícia Civil

  • Link copiado
Publicidade