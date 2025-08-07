Suspeito de furtar escada é morto a pauladas e pedradas em Cariacica

Um homem identificado como Ademiltom Oliveira dos Santos, de 47 anos, foi morto a pauladas e pedradas no bairro Itanguá, em Cariacica , na noite de quarta-feira (6). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que a vítima foi agredida por cerca de oito pessoas após ter furtado uma escada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas Ademiltom não resistiu. O corpo dele ficou caído em um beco. O irmão da vítima comentou com os policiais que o furto da escada não seria o primeiro cometido pelo homem. Ninguém soube informar quem seriam os agressores. O caso será investigado pela Polícia Civil.