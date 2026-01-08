Suspeito de furtar cargas de caminhões na BR 101 é preso no Sul do ES

Um homem de 32 anos foi preso por furtar cargas de caminhões na rodovia BR 101, em diversos municípios do Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, ele estava foragido da Justiça desde junho de 2025, mas foi encontrado e preso na localidade de Praia de Guanabara, em Anchieta, nesta quinta-feira (8).