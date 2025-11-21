Suspeito de extorquir dinheiro de morador e de cometer furto é preso em Colatina

Um suspeito foi detido após extorquir um homem e furtar a casa da vítima nesta sexta-feira (21), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que vinha sendo ameaçada a transferir dinheiro ao suspeito, que teria usado um vídeo íntimo para chantageá-la.

De acordo com a PM, durante a madrugada, o suspeito invadiu a residência e furtou mantimentos, oito botijões de gás de cozinha, panelas e três celulares. A vítima informou que os crimes vinham ocorrendo repetidas vezes e ainda que, sob ameaça, realizou transferências via Pix que somam R$ 3,4 mil. Após o registro da ocorrência, buscas foram feitas na região e o suspeito foi encontrado dormindo em uma casa abandonada. Na delegacia, ele ainda ameaçou matar a vítima com um facão.