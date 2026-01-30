Suspeito de cometer estupro em Linhares é preso em Portugal
Um homem suspeito de cometer estupro em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em Portugal. A notícia foi divulgada na quinta-feira (29) e, segundo a Polícia Federal, ele era procurado desde maio de 2016, ano em que o crime teria acontecido. O nome do investigado não foi divulgado.
A prisão aconteceu com o apoio da Guarda Civil da Espanha, do Núcleo de Cooperação Internacional do Espírito Santo (NCI/ES) e do Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (CCPI-RJ). O criminoso permanece preso e passa a responder à Justiça portuguesa, que vai analisar os procedimentos legais para que ele seja enviado de volta ao Brasil.