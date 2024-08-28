Suspeito de cometer assalto a mão armada em Castelo é preso

“Assim que o fato chegou ao nosso conhecimento, iniciamos as investigações e obtivemos um vídeo que mostra o exato momento do crime. Esse vídeo foi mostrado à vítima, que reconheceu a si mesma e também identificou o autor, por meio do procedimento de reconhecimento. Dessa forma, foi possível indiciar o autor e solicitar sua prisão preventiva”, informou o delegado titular da Delegacia de Polícia de Castelo, Estevão Oggione.