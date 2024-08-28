Suspeito de cometer assalto a mão armada em Castelo é preso

Um jovem de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na última quinta-feira (22), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, suspeito de um roubo a mão armada ocorrido no dia 29 de fevereiro, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. A informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28), quando a corporação divulgou um vídeo que mostra o momento do crime (assista acima).
De acordo coma Polícia Civil, o suspeito abordou a vítima com uma arma de fogo, exigiu seu celular e fugiu para Cachoeiro de Itapemirim. Um vídeo de monitoramento capturou o crime, permitindo que a vítima identificasse o autor. Com esse reconhecimento, a polícia indiciou o suspeito, que já tem histórico criminal, e solicitou sua prisão preventiva (por tempo indeterminado).
“Assim que o fato chegou ao nosso conhecimento, iniciamos as investigações e obtivemos um vídeo que mostra o exato momento do crime. Esse vídeo foi mostrado à vítima, que reconheceu a si mesma e também identificou o autor, por meio do procedimento de reconhecimento. Dessa forma, foi possível indiciar o autor e solicitar sua prisão preventiva”, informou o delegado titular da Delegacia de Polícia de Castelo, Estevão Oggione.
Segundo o delegado, o preso é reincidente, já foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES), tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas quando ainda era menor de idade e é réu pelo crime de receptação. Ele encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro.