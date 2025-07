Violência

Suspeito de agredir esposa e filha adolescente é detido em Cachoeiro

Um homem suspeito de agredir a esposa e a filha adolescente foi conduzido pela Guarda Civil Municipal na noite de segunda-feira (14) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o boletim registrado pela GCM, a mulher relatou ter sido agredida e informou que a filha dela, de 15 anos, foi empurrada pelo suspeito.