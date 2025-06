Sul do ES

Surfista encontra corpo boiando no mar em praia de Marataízes

Um corpo foi encontrado boiando no mar na Praia Central de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (23). A vítima, que não teve o gênero e idade informados, foi encontrada por uma surfista que estava no local e chamou a equipe de guarda-vidas do município. Os profissionais retiraram o corpo da água e acionaram as polícias Militar e Civil.