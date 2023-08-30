Superlua azul brilhará na noite desta quarta-feira (30)

A noite desta quarta-feira, 30 de agosto, será agraciada com a visão de uma Superlua Azul. A denominação "Blue Moon" é usada para descrever a segunda lua cheia que ocorre em um único mês, e nesta ocasião, ela se destacará ainda mais, sendo visivelmente maior e mais brilhante. A explicação está na sua proximidade com a Terra, atingindo o ponto mais próximo de sua órbita conhecido como perigeu. As informações são da Agência Brasil.
O ponto de máxima aproximação entre a Terra e a Lua será às 22h35 (horário de Brasília), quando a Lua estará a 357.181 quilômetros de distância. Em comparação, a média de distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros, conforme informações do Observatório Nacional.
A astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, destaca que a Superlua acontece de uma a seis vezes por ano, sendo que, em algumas situações, a proximidade é ainda maior devido à órbita elíptica da Lua. Este fenômeno será visível em todo o mundo, proporcionando aos observadores uma visão notável de uma Lua mais brilhante do que o usual. Para uma experiência ainda mais espetacular, é recomendado observar a Superlua quando ela estiver próxima do horizonte, logo após o pôr do sol ou no dia seguinte, antes do nascer do Sol, quando suas variações de tonalidade se destacam devido às partículas na atmosfera.
Para os moradores do Espírito Santo, no entanto, o tempo nublado pode ser um obstáculo para apreciar o fenômeno. O Estado recebeu um alerta de chuvas intensas para 77 municípios para esta quarta e quinta-feiras.