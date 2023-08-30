Superlua azul brilhará na noite desta quarta-feira (30)

Maior superlua do ano registrada em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A noite desta quarta-feira, 30 de agosto, será agraciada com a visão de uma Superlua Azul. A denominação "Blue Moon" é usada para descrever a segunda lua cheia que ocorre em um único mês, e nesta ocasião, ela se destacará ainda mais, sendo visivelmente maior e mais brilhante. A explicação está na sua proximidade com a Terra, atingindo o ponto mais próximo de sua órbita conhecido como perigeu. As informações são da Agência Brasil.

O ponto de máxima aproximação entre a Terra e a Lua será às 22h35 (horário de Brasília), quando a Lua estará a 357.181 quilômetros de distância. Em comparação, a média de distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros, conforme informações do Observatório Nacional.