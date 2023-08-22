Sol volta e temperatura chega a 31 °C no ES

Após uma segunda-feira chuvosa em todo o Espírito Santo devido à passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba, a nebulosidade diminui e o sol volta a predominar nesta terça-feira (22) em todo o Estado. As temperaturas ficam ligeiramente elevadas e chegam a 31º nas regiões Norte e Sul. Na Grande Vitória e no Noroeste, a máxima vai a 30ºC, enquanto no Nordeste chega a 28ºC e, na Região Serrana, a 27ºC. O vento se mantém com moderada intensidade pelo litoral.