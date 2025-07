'Instalibilidade nacional'

Sistema de consulta de processo no site do TJES sai do ar

Uma instabilidade nacional tirou do ar, nesta quinta-feira (31), o sistema do PJe — utilizado para protocolo, peticionamento e consulta processual — no Espírito Santo. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado (TJES), a falha atinge o sistema em todo o país e não há previsão de normalização. Para evitar que os usuários fiquem sem acesso, quem tenta entrar no PJe está sendo direcionado para outro site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com login por meio da conta gov.br.