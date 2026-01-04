Show de dupla sertaneja é adiado após forte chuva em Marataízes, no ES
A forte chuva que atingiu Marataízes, no Sul do Espírito Santo, fez com que a prefeitura adiasse um show que estava programado para a noite de sábado (3). A apresentação da dupla sertaneja Bruno & Barreto foi reagendada para a próxima quinta-feira (8), às 21h, e faz parte da programação de verão da cidade.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jones Toledo, explicou que a chuva intensa molhou a estrutura elétrica do palanque, o que representaria risco à vida de artistas, equipe técnica e do público. É a segunda vez que a dupla tem show cancelado no balneário. Em outubro do ano passado, durante a festa da cidade, ventos fortes colocaram a segurança do palanque em risco.
"Não foi dessa vez, mais uma vez galera! Ficou para quinta-feira, se Deus quiser", postou o cantor Bruno César Bortholazzi em uma rede social.