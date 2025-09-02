Shopping em Vitória registra dois casos de furto na segunda-feira

Em intervalo de poucas horas, duas pessoas acabaram presas suspeitas de furtar lojas de um shopping em Vitória, no Espírito Santo. O primeiro caso foi registrado na tarde de segunda (1), quando a funcionária de um dos estabelecimentos desconfiou de uma mulher após ela sair do provador de roupas. A suspeita foi abordada por seguranças e com ela foram recuperadas duas camisas que valem cerca de R$ 450.

Pouco depois, já à noite, um homem tentou sair de uma loja com itens furtados, porém o alarme disparou. O suspeito tentou fugir, mas acabou contido pelo gerente e seguranças. Dentro da bolsa dele estavam produtos que valem cerca de R$ 1 mil. A Polícia Militar foi acionada e o homem disse ser morador do Rio de Janeiro, mas que estava em Vitória para trabalhar como ambulante.

Os dois suspeitos foram levados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória e autuados em flagrante por furto. A autoridade policial estipulou fiança para os dois responderem em liberdade. Como não houve o pagamento, ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A identidade da dupla não foi informada à reportagem.