Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Previsão

Sexta-feira (18) será de chuvas em região do ES, diz Incaper

Publicado em

17 ago 2023 às 17:11
Tempo vira e chuva com vento chega ao litoral Norte 
Tempo vira e chuva com vento chega ao litoral Norte  Crédito: Ricardo Medeiros
O tempo ensolarado deve dar lugar à chuva na região Norte capixaba nesta sexta-feira (18), segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os maiores acumulados devem ocorrer entre a madrugada e a manhã, e o céu permanecerá aberto nos demais horários. 
De acordo com o Incaper, não há expectativa de chuva nas outras áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória.
As temperaturas devem ficar ligeiramente elevadas e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Sul e a região metropolitana.

Veja Também

TecnoAgro chega ao 2º dia: conheça a programação completa

Conheça os 4 melhores tipos de flores para usar na decoração de sua casa

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Grande Vitória

Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos

Publicado em 06/04/2026 às 11:54
Um caminhão ficou preso em um emaranhado de fios e acabou danificando dois postes na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a concessionária EDP, o veículo arrastou cabos de empresas de telecomunicações, o que provocou a inclinação das duas estruturas.
Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha
Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Equipes da distribuidora foram acionadas para realizar a substituição dos postes atingidos. Por causa do incidente, o fornecimento de energia foi interrompido para quatro clientes da região.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que a ocorrência foi registrada nas proximidades do Assaí Atacadista. Para garantir a segurança, uma das faixas da via foi interditada. A via foi sinalizada e o trânsito segue com alterações no trecho até a conclusão dos trabalhos. conforme informou a corporação por volta das 11h30.
Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Trânsito

Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 06/04/2026 às 11:40
Um caminhão derrubou dois postes na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo teria dado ré e atingido uma das estruturas, que acabou arrastando a outra, fazendo com que ambas caíssem na via.
Ainda de acordo com os militares, um motociclista que passava pelo local chegou a cair, mas não foi atingido. Duas viaturas da Guarda Municipal de Trânsito foram acionadas para controlar o fluxo de veículos, que precisou ser desviado para o pátio de um posto de combustíveis próximo.
Com a queda dos postes, cabos foram rompidos, e moradores relataram nas redes sociais falta de energia e de internet na região. A concessionária de energia EDP informou que  equipes técnicas foram ao local realizar a substituição das estruturas. Por segurança, o fornecimento de energia foi interrompido para clientes do entorno até a conclusão dos serviços.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Acidente entre carros deixa um morto e 3 feridos na BR 259 em João Neiva

Publicado em 06/04/2026 às 11:16
Uma vítima morre e outras três ficam feridas em acidente entre três carros em João Neiva
Uma vítima morre e outras três ficam feridas em acidente entre três carros em João Neiva Crédito: Montagem | A Gazeta
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 20h26, no km 21 da rodovia, e envolveu um Caoa Chery Tiggo 5X prata e dois Chevrolet Celta, um vermelho e outro branco. A dinâmica do acidente não foi informada, nem em qual dos veículos estavam as vítimas.
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a PRF, os três feridos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde deles não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais informações e aguarda retorno.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
BR 101

Acidente com carreta complica trânsito na Rodovia do Contorno, na Serra

Publicado em 06/04/2026 às 11:09
O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6)
O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente com uma carreta complica o trânsito na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, na Serra, na manhã desta segunda-feira (6). O veículo fez um “L” na pista — quando o cavalo mecânico colide com a parte em que a carga está sendo transportada — no sentido Serra–Cariacica.
A ocorrência foi registrada pouco antes do acesso ao condomínio Alphaville Jacuhy. Por causa da posição da carreta, o trânsito ficou lento na região. A reportagem entoru em contato com a Ecovias Capixaba, que admintra a via, para mais detalhes. Quando houver retorno o texto será atualizado.
Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Na terça-feira (7)

BR 101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta

Publicado em 06/04/2026 às 10:49
BR 101 será interditada para detonação de rochas
BR 101 será interditada para detonação de rochas em Anchieta Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba
A BR 101 será totalmente interditada no km 368,9, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (7), para uma nova detonação de rochas, prevista para as 12h. Segundo a concessionária responsável pela via, a Ecovias Capixaba, a interdição deve durar cerca de 20 minutos.
Durante o bloqueio, o tráfego será interrompido nos dois sentidos. Após a liberação inicial da pista, poderá ser adotado o sistema de “pare e siga”, se necessário. A ação faz parte das obras de duplicação da rodovia no trecho entre Anchieta e Iconha. Em caso de chuva, a operação poderá ser adiada.
A atividade será realizada por meio de técnica de fragmentação controlada, com baixo potencial de projeção de materiais, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. Está prevista a movimentação de aproximadamente 108,9 metros cúbicos de rochas. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e programem seus deslocamentos.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Novo México

Motociclista morre após colidir com poste em avenida de Vila Velha; vídeo

Publicado em 06/04/2026 às 08:17

Um motociclista morreu após colidir com um poste na Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, em Vila Velha, às 3h13 da madrugada desta segunda-feira (6).
Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o condutor saindo da Rodovia Darly Santos e acessando a avenida, quando atinge a estrutura de concreto e, em seguida, cai. Moradores relataram à TV Gazeta que a vítima não resistiu aos ferimentos. Testemunhas também registraram a presença de uma viatura da Polícia Militar (PM) e do veículo do Instituto Médico Legal (IML) no local.
A PM informou que, quando a equipe chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) já havia constatado o óbito do motociclista. Os agentes chegaram à conclusão, por meio da gravação da câmera, que a colisão ocorreu após o condutor perder o controle da direção da motocicleta. A perícia foi acionada.
Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Estradas

Carreta tomba e afeta o trânsito na BR 101, em Itapemirim

Publicado em 05/04/2026 às 18:51
Carreta tomba e interfere no trânsito da BR 101, em Itapemirim
Carreta tomba e afeta o trânsito da BR 101, em Itapemirim Crédito: Ecovias Capixaba
Uma carreta tombou e afetou o trânsito para os motoristas que passavam pela BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (5). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local precisou ser desviado, já que a carreta ocupou parte da pista.
Ainda de acordo com a concessionária, para o atendimento da ocorrência, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu

Publicado em 05/04/2026 às 17:37
Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado por um veículo na BR 101, na altura do km 211, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h45. A vítima estava a pé quando foi atingida. Por conta do impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. O nome da vítima não foi informado.
De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, não foi possível identificar se o veículo envolvido era carro, moto ou caminhão. O trânsito no local chegou a fluir em desvio e foi totalmente liberado à 00h13 deste domingo (5), cerca de 3 horas e 30 minutos após o acidente.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde seria necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Pescador encontra corpo boiando embaixo de ponte em São Mateus

Publicado em 05/04/2026 às 15:30
O corpo de um homem foi encontrado boiando embaixo de uma ponte por um pescador, na manhã deste domingo (5), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o pescador estava em um caiaque quando avistou o cadáver. A idade e a identidade do homem não foram informadas. A perícia foi acionada para o local.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Km 186

Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz

Publicado em 05/04/2026 às 14:43
Acidente entre carro e caminhão-cegonha causa forte explosão na BR 101, em Aracruz
Acidente entre carro e caminhão-cegonha causa forte explosão na BR 101, em Aracruz Crédito: Montagem | A Gazeta
Um acidente entre um carro e um caminhão-cegonha causou uma forte explosão na BR 101, na altura do km 186, no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (5). 

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Cronos invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro bateu em um barranco e explodiu. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a PRF, o motorista do carro ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. O caminhoneiro também sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico imediato. 

Ainda de acordo com a PRF, por causa do acidente, houve derramamento de óleo na pista. A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, está no local realizando a limpeza e aplicando materiais absorventes. Às 13h30, o trânsito para os motoristas que passavam pela região seguia em sistema “pare e siga”.

A PRF informou às 15h40 que o local onde aconteceu o acidente possui três faixas. Uma delas permanece interditada por conta do óleo derramado. Nas outras duas, o trânsito flui normalmente.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba

Imagem de destaque

5 benefícios da atividade física para a saúde mental

Imagem de destaque

Veja quem deixou o governo do ES para disputar as eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados