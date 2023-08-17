Sexta-feira (18) será de chuvas em região do ES, diz Incaper

Tempo vira e chuva com vento chega ao litoral Norte Crédito: Ricardo Medeiros

O tempo ensolarado deve dar lugar à chuva na região Norte capixaba nesta sexta-feira (18), segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os maiores acumulados devem ocorrer entre a madrugada e a manhã, e o céu permanecerá aberto nos demais horários.

De acordo com o Incaper, não há expectativa de chuva nas outras áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória.