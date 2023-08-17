Reveja as palestras do palco principal do segundo dia do TecnoAgro

O TecnoAgro 2023 chegou ao segundo e último dia nesta sexta-feira (18), em Linhares. A programação contou com palestras e painéis que discutiram doenças dos ramos do cafeeiro, assistência técnica digital no campo, liderança feminina e empreendedorismo no agro, entre outros.

O megaevento teve como objetivo a troca de conhecimento das oportunidades de modernização do agronegócio, setor que é o motor da economia do Espírito Santo.

O projeto é uma iniciativa de A Gazeta e realizado junto a entidades do agro, entre outras empresas privadas que também contribuem com o crescimento do setor e com o movimento positivo da economia.

Reveja Painel "Doenças dos ramos do cafeeiro"

Reveja Painel: assistência técnica digital para melhores resultados no campo

Reveja Painel: liderança feminina e empreendedorismo no agro

Reveja Painel: o agro brasileiro rumo à sustentabilidade e inovação

Reveja Painel: o mercado do cacau capixaba

Reveja Painel: a importância da meteorologia para o agro