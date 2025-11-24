Servidor de prefeitura é preso suspeito de tentar matar ex-cunhado no ES

Suspeito de tentar matar ex-cunhado foi preso em Iconha, no Sul do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um servidor público foi preso em Iconha, Sul do Espírito Santo, suspeito de tentar matar o ex-cunhado. Larilson Lucas Santos, 39 anos, trabalha como motorista e foi detido na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na tarde desta segunda-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em abril deste ano, em Marataízes, também no sul capixaba. Larilson teria desavenças com o ex-cunhado, que o acusava de ter matado a esposa — mas a investigação policial apontou que a mulher cometeu suicídio. O servidor público, durante mais uma discussão, teria atirado contra o peito da vítima, que sobreviveu.