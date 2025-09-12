Seriema é solta no Parque da Cachoeira da Fumaça no ES após ser cuidada

Uma seriema que havia sido resgatada debilitada no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, dia 29 de agosto deste ano, retornou ao seu habitat na última quinta-feira (11). A ave foi solta no mesmo local em que foi encontrada, atendendo a um pedido da comunidade local, que reconheceu o animal como parceiro de outra seriema que habita a área.