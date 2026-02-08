Semana começa com alerta de chuvas intensas em todo o ES

Alerta amarelo do Inmet é válido para esta segunda-feira (9) Crédito: Inmet

Um alerta de perigo potencial para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Immet) para todo do Espírito Santo neste segunda-feira (9). O aviso segue valido até o final do mesmo dia. Vale lembrar que boa parte do ES já está em alerta neste domingo (8).

A previsão para as áreas afetadas aponta para volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir um acumulado de até 50 mm ao longo do dia. Além da precipitação, são esperados ventos intensos, com rajadas variando entre 40 e 60 km/h. Ainda há possibilidade de cortes pontuais de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.