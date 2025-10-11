Seis pessoas são presas por suspeita de tráfico de drogas em Muqui
Uma mulher e cinco homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante operação conjunta das Polícias Militar e Civil, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Durante a iniciativa, um idoso de 67 anos acabou sendo detido por porte ilegal de arma de fogo e foi liberado sob pagamento de fiança.
As autoridades cumpriam mandados de busca e apreensão quando encontraram cocaína, maconha, haxixe, balanças de precisão, materiais para embalar os entorpecentes, dinheiro, revolver calibre 22 com sete munições e um simulacro de fuzil.
Entre os seis supostamente envolvidos com tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional, havia um homem de 27 anos com mandado de prisão em aberto por estupro. Outro de 28 anos, além de responder pela atividade criminosa, foi autuado também por resistir à ação policial.