Seis pessoas são presas por suspeita de tráfico de drogas em Muqui

Uma mulher e cinco homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante operação conjunta das Polícias Militar e Civil, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Durante a iniciativa, um idoso de 67 anos acabou sendo detido por porte ilegal de arma de fogo e foi liberado sob pagamento de fiança.

As autoridades cumpriam mandados de busca e apreensão quando encontraram cocaína, maconha, haxixe, balanças de precisão, materiais para embalar os entorpecentes, dinheiro, revolver calibre 22 com sete munições e um simulacro de fuzil.