Seis pessoas são flagradas embalando cocaína em casa de Cachoeiro de Itapemirim

Cocaína é apreendida em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Seis pessoas, entre elas um adolescente de 14 anos, foram detidas na manhã de segunda-feira (08) após uma denuncia de que em uma casa na Rua da Torre, na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, estavam traficando drogas. Segundo a Polícia Militar, dois quilos de cocaína, dinheiro, dois celulares e material utilizado para embalar a droga foram apreendidos.

A ação teve início após denúncias anônimas de que 4 homens, de 29, 22, 28, 22, um adolescente de 14 anos, e uma mulher, de 50 anos, estavam reunidos para preparar a droga para a venda.