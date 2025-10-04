Seis apostas no ES quase ganham prêmio milionário da Lotofácil

Seis apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3503, na noite de sexta-feira (3). Os bilhetes deveriam acertar as 15 dezenas sorteadas para faturar o valor máximo, mas emplacaram 14. Os jogos foram registrados em: Jaguaré (2), Vitória (3) e Vila Velha, e cada um ganhou R$ 2,2 mil.