Seis apostas no ES quase ganham prêmio milionário da Lotofácil
Publicado em 04/10/2025 às 08h49
Seis apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3503, na noite de sexta-feira (3). Os bilhetes deveriam acertar as 15 dezenas sorteadas para faturar o valor máximo, mas emplacaram 14. Os jogos foram registrados em: Jaguaré (2), Vitória (3) e Vila Velha, e cada um ganhou R$ 2,2 mil.
Quatro bilhetes (Distrito Federal, Rio Grande do Sul e dois de São Paulo) acertaram todas as dezenas e dividem o prêmio de R$ 1,9 milhão, ficando R$ 477 mil para cada. Os números sorteados foram: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25.