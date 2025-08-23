Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

Seis apostadores do Espírito Santo bateram na trave e, por pouco, não ganharam o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3476, sorteado na sexta-feira (22). Eles ficaram a apenas um número de levar o valor máximo, marcando 14 das 15 dezenas sorteadas. Os ganhadores, do Maranhão e do Sergipe, ganharam pouco mais de R$ 2 milhões, cada.