Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil
Seis apostadores do Espírito Santo bateram na trave e, por pouco, não ganharam o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3476, sorteado na sexta-feira (22). Eles ficaram a apenas um número de levar o valor máximo, marcando 14 das 15 dezenas sorteadas. Os ganhadores, do Maranhão e do Sergipe, ganharam pouco mais de R$ 2 milhões, cada.
No Espírito Santo, as apostas que chegaram quase lá se concentram na Região Metropolitana da Grande Vitória e uma é do interior. Cada jogador vai receber R$ 2.405,99. Confira onde foram registradas as apostas:
- Cariacica (1)
- Guarapari (2)
- Iúna (1)
- Serra (1)
- Vila Velha (1)
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. O próximo sorteio vai ser realizado neste sábado (23) e o prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.