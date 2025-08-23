A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 23/08/2025 às 09h13

Seis apostadores do Espírito Santo bateram na trave e, por pouco, não ganharam o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3476, sorteado na sexta-feira (22). Eles ficaram a apenas um número de levar o valor máximo, marcando 14 das 15 dezenas sorteadas. Os ganhadores, do Maranhão e do Sergipe, ganharam pouco mais de R$ 2 milhões, cada.

No Espírito Santo, as apostas que chegaram quase lá se concentram na Região Metropolitana da Grande Vitória e uma é do interior. Cada jogador vai receber R$ 2.405,99. Confira onde foram registradas as apostas:

  • Cariacica (1)
  • Guarapari (2)
  • Iúna (1)
  • Serra (1)
  • Vila Velha (1) 

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. O próximo sorteio vai ser realizado neste sábado (23) e o prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.

Publicidade