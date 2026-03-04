A Gazeta - Agora

Seis apostas do ES levam prêmios de até R$ 77 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 04/03/2026 às 06h57

Seis apostas do Espírito Santo "bateram na trave" e quase levaram o prêmio principal da Mega-Sena, que estava acumulado em  R$ 158 milhões. Um bolão feito em Eusébio, no Ceará, com 5 cotas, garantiu a bolada em sorteio realizado na noite de terça-feira (3). 

Os números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53.

Veja abaixo as apostas que acertaram a quina da Mega no ES:

Apostas que fizeram a quina da Mega no ES. Prêmios variam de R$ 38 mil a R$ 77 mil, conforme quantidade de números apostados Crédito: Reprodução/Caixa

Para o próximo concurso, na quinta (5), quem acertar os seis números pode ganhar o prêmio de R$ 45 milhões. A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa.

Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.
