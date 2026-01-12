Secretário é exonerado após se envolver em acidente no Noroeste do ES

O Secretário Municipal de Saúde de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, foi exonerado do cargo após se envolver em um acidente de trânsito no último dia 9 de janeiro na ES 341, zona rural da cidade com o veículo oficial da pasta. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local a equipe conversou com um popular e com o motorista do outro veículo, que estava sendo guinchado. Os dois contaram que o automóvel da administração já tinha sido retirado e que o condutor fugido.