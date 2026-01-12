Secretário é exonerado após se envolver em acidente no Noroeste do ES
O Secretário Municipal de Saúde de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, foi exonerado do cargo após se envolver em um acidente de trânsito no último dia 9 de janeiro na ES 341, zona rural da cidade com o veículo oficial da pasta. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local a equipe conversou com um popular e com o motorista do outro veículo, que estava sendo guinchado. Os dois contaram que o automóvel da administração já tinha sido retirado e que o condutor fugido.
Em nota, a prefeitura informou que Vinicius de Moura Stange não faz mais parte dos quadros de servidores do poder executivo do município de Pancas e as condições de uso do veículo estão ainda sendo devidamente apuradas. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12).
A reportagem tentou contato com o ex-secretário, mas até a publicação dessa matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para se manifestar.