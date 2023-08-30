Santander começa a desativar transferência por DOC

SÃO PAULO – O Santander antecipou a desativação das transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito) e esse serviço já não aparece para vários correntistas no aplicativo do banco. A instituição havia comunicado o fim do sistema em julho, mas na ocasião informou que o encerramento ocorreria a partir de setembro.

Alguns dos clientes receberam notificações no celular sobre o fim do DOC. Outros, quando vão efetuar uma transferência para contas de outro banco, recebem o aviso: "A transferência via DOC foi descontinuada, utilize a TED (Transferência Especial de Crédito) para suas transferências". "As transações agendadas serão mantidas e concluídas."

A reportagem questionou o Santander se a opção já foi desativada para todos os clientes, mas não teve resposta até as 9h50 desta quarta.

Em maio, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou que os bancos associados à entidade deixariam de oferecer as operações de transferência via DOC até 29 de fevereiro de 2024. O serviço será desativado para pessoas físicas e jurídicas.