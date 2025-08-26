Salário dos servidores do governo do ES será depositado nesta sexta (29)

O depósito do salário dos mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente ao mês de agosto, será efetuado nesta sexta-feira (29).

Na data, também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês, com exceção dos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), pois recebem em dezembro.