Salário dos servidores do governo do ES será depositado nesta sexta (29)

Publicado em 26/08/2025 às 11h18

O depósito do salário dos mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente ao mês de agosto, será efetuado nesta sexta-feira (29).

Na data, também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês, com exceção dos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), pois recebem em dezembro.

