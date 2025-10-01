Rua passa a ter sentido único no bairro Itapuã, em Vila Velha; confira
A Rua Niterói, no bairro Itapuã, em Vila Velha, agora funciona em sentido único no trecho entre a Avenida Antônio Gil Veloso e a Rua Goiânia. A mudança já está em vigor e foi implantada pela Subsecretaria de Engenharia de Trânsito da Secretaria de Defesa Social e Trânsito.
Segundo o subsecretário de Engenharia de Trânsito, Marcos Rainha, a alteração tem como objetivo melhorar a fluidez viária. “A via antes operava em mão dupla. Com a alteração para sentido único, o trânsito ganha mais fluidez, especialmente nos horários de maior movimento. A mudança também possibilitou a ampliação do número de vagas de estacionamento, atendendo às necessidades de moradores”, explicou.
A Prefeitura informou que a sinalização vertical e horizontal foi reforçada no local. A expectativa é de que a medida facilite o tráfego e ofereça mais comodidade para quem estaciona na região.