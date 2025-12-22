Rompimento de cabo óptico gera 'caladão' na Vivo em Vitória

Usuários estão com dificuldade com o sinal da Vivo na manhã desta segiunda (22) Crédito: Freepik

Clientes da Vivo relatam dificuldades para acessar a internet móvel e utilizar a rede de telefonia celular na manhã desta segunda-feira (22), em Vitória. Em nota, a operadora informou que o problema foi causado pelo rompimento de um cabo óptico, o que afetou o funcionamento dos serviços de telefonia móvel na capital capixaba.

“A Vivo informa que alguns clientes em Vitória podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de telefonia móvel devido ao rompimento de cabo óptico. Equipes já atuam para regularizar o serviço no menor prazo possível”, afirmou a empresa.