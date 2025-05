Rodovia do Frade: bloqueios na ES 488 para detonação de rochas em Cachoeiro

A Rodovia do Frade, como é conhecida a ES 488 – que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101 – terá paralisações parciais no tráfego de veículos para que a empresa que realiza obras no local faça a detonação de rochas. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), as interrupções ocorrem de segunda a quinta-feira, às 15h, e podem durar até 45 minutos. >