Risco de deslizamento e queda de árvore causam interdições em Mimoso do Sul
Publicado em 05/01/2026 às 10h59
A Rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi parcialmente interditada na manhã desta segunda-feira (5) devido ao risco de deslizamento de terra e de uma pedra. Também houve interdição na Rua Presidente Vargas, no Centro do município, após a queda de uma árvore que bloqueou a via.
Uma equipe da Prefeitura de Mimoso do Sul esteve no local, no Centro da cidade, para retirar a árvore. Segundo a Defesa Civil Municipal, os transtornos ocorreram em razão da chuva persistente desde a noite de domingo (4).