Risco de deslizamento e queda de árvore causam interdições em Mimoso do Sul

A Rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi parcialmente interditada na manhã desta segunda-feira (5) devido ao risco de deslizamento de terra e de uma pedra. Também houve interdição na Rua Presidente Vargas, no Centro do município, após a queda de uma árvore que bloqueou a via.