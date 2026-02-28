Rio Doce atinge cota de atenção em Colatina após chuvas
Publicado em 28/02/2026 às 16h54
As chuvas que atingem o Espírito Santo fizeram com que o Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Estado, alcançasse a cota de atenção na tarde deste sábado (28).
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio chegou a 4,6 metros nas réguas instaladas abaixo da Ponte Florentino Avidos. Caso ultrapasse 5,3 metros, o município entra em estado de alerta. Já acima de 5,8 metros, o volume indica possibilidade de inundação.
A Prefeitura de Colatina informou que as equipes seguem monitorando a situação diariamente e estão preparadas para agir com antecedência, priorizando a prevenção e a segurança da população.