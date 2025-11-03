A Gazeta - Agora

Rinha de galo é fechada e 37 aves são resgatadas em Vila Velha

Publicado em 03/11/2025 às 14h14
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), identificou e fechou, nesta segunda-feira (03), uma estrutura destinada à prática de rinha de galos no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Durante a ação, 37 aves foram apreendidas, a rinha de galos foi fechada e três responsáveis foram conduzidos à autoridade.

No local, foram apreendidas 37 aves, entre elas 20 galos de briga, papagaios e trinca-ferros. Três homens, de 59 e 69 anos, foram conduzidos à autoridade policial e autuados por crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, será lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e eles responderão ao processo em liberdade.

