Rinha de galo é fechada e 37 aves são resgatadas em Vila Velha

Uma rinha de galo localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, foi fechada pela polícia, nesta segunda-feira (3), em uma ação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) em conjunto com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura.

No local, foram apreendidas 37 aves, entre elas 20 galos de briga, papagaios e trinca-ferros. Três homens, de 59 e 69 anos, foram conduzidos à autoridade policial e autuados por crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, será lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e eles responderão ao processo em liberdade.