Resultado da Mega-Sena: aposta no ES quase ganha prêmio milionário

Uma aposta feita em Vitória, na Capital do Espírito Santo, ficou a um número do prêmio milionário da Mega-Sena, no concurso 2984, realizado na noite de sábado (14). O bilhete acertou cinco das seis dezenas sorteadas e ganhou R$ 33.007,73. Os números que saíram foram 06, 11, 15, 28, 42 e 60.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na lotérica Ponto Certo, em Jardim da Penha. O jogo foi simples, ao custo de R$ 6. Como ninguém cravou a sena, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (17), é de R$ 105 milhões.