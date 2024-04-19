Renda dos mais ricos é 27 vezes maior do que os 30% mais pobres no ES

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19) mostra que o grupo de 1% mais ricos do Espírito Santo tem o rendimento médio mensal 27 vezes maior do que os 30% com os menores rendimentos.
O rendimento médio mensal real domiciliar per capita do 1% mais rico do Espírito Santo foi de R$ 19.362 em 2023, o que representa um aumento de 6,6% em relação ao que foi observado em 2022 (R$ 18.166). Já os 30% mais pobres tiveram rendimento médio mensal de R$ 720 – aumento de 8,8% em relação ao valor de 2022 (R$ 662).
A pesquisa traz dados sobre os rendimentos provenientes de todos os trabalhos e de outras fontes (aposentadoria, benefícios sociais etc.), através de indicadores como o rendimento domiciliar per capita, a massa de rendimento e a concentração de rendimento. O levantamento aponta ainda que, no Espírito Santo, a massa de rendimento médio mensal real domiciliar per capita alcançou R$ 7,9 bilhões em 2023, maior valor da série histórica iniciada em 2012.
Os 10% da população com os menores rendimentos detinham 1,5% da massa, enquanto os 10% com os maiores rendimentos acumulavam 38,5% do rendimento médio mensal no Estado. Em 2023, cerca de 64,8% das pessoas residentes no Espírito Santo possuíam algum tipo de rendimento. As pessoas que tinham rendimento de trabalho correspondiam a 47,4% da população residente, enquanto 23,9% apresentavam algum rendimento proveniente de outras fontes. Dentre os componentes dos rendimentos de outras fontes, destaca-se a categoria aposentadoria e pensão, recebida por 13,7% da população.