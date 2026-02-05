Região da alça da 3ª Ponte ganha novo acesso em Vila Velha; veja o que muda

Mudanças no trânsito altera sentido de ruas na região da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Reprodução PMVV

A Avenida Dr. Olívio Lira, em Vila Velha, ganhou um novo acesso. Os condutores que trafegam pela Avenida Carioca, no sentido Vila Velha-Vitória, agora podem virar à direita, ao lado da alça da Terceira Ponte e próxima ao Shopping Praia da Costa. Na região, havia um estacionamento irregular que ocupava via pública.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o objetivo das modificações é melhorar o fluxo de veículos na região, reordenando o trânsito no bairro Divino Espírito Santo, bairro que fica nas proximidades do novo acesso. Com a mudança, as vias Maria Gripe Emerich, Anésio Boechar, Cordovil e Pastor Cicero Siqueira, que eram de mão dupla, agora passaram a ser mão única