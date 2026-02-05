A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Região da alça da 3ª Ponte ganha novo acesso em Vila Velha; veja o que muda

Publicado em 05/02/2026 às 11h32
Mudanças no trânsito altera sentido de ruas na região da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha
Mudanças no trânsito altera sentido de ruas na região da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Reprodução PMVV

A Avenida Dr. Olívio Lira, em Vila Velha, ganhou um novo acesso. Os condutores que trafegam pela Avenida Carioca, no sentido Vila Velha-Vitória, agora podem virar à direita, ao lado da alça da Terceira Ponte e próxima ao Shopping Praia da Costa. Na região, havia um estacionamento irregular que ocupava via pública.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o objetivo das modificações é melhorar o fluxo de veículos na região, reordenando o trânsito no bairro Divino Espírito Santo, bairro que fica nas proximidades do novo acesso. Com a mudança, as vias Maria Gripe Emerich, Anésio Boechar, Cordovil e Pastor Cicero Siqueira, que eram de mão dupla, agora passaram a ser mão única

A administração municipal destacou que o estudo que viabilizou a mudança considerou a impossibilidade de tráfego de sentido duplo em razão de vias muito estreitas, o que causava congestionamentos, disputas por espaço e bloqueios; necessidade de reordenamento das vias internas; e possibilidade de criação de estacionamentos.

Publicidade