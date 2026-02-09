Reconhecimento facial ajuda a deter homem com dívida de pensão no ES

Um homem de 39 anos foi detido após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial da Rodoviária de Vitória, na tarde de segunda-feira (9). Contra ele havia mandado de prisão expedido há nove meses por dívida de pensão alimentícia.

Segundo o guarda civil municipal Thiago Reis, que atendeu à ocorrência, a equipe estava na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital, quando foi notificada. O homem foi localizado enquanto aguardava um ônibus com destino a Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele foi detido e levado para a delegacia. "Não houve reação quando o abordamos. Essa é uma das vantagens do reconhecimento facial. Foi um efeito surpresa", avaliou.