A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Reconhecimento facial ajuda a deter homem com dívida de pensão no ES

Atualizado em 10/02/2026 às 10h09

Um homem de 39 anos foi detido após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial da Rodoviária de Vitória, na tarde de segunda-feira (9). Contra ele havia mandado de prisão expedido há nove meses por dívida de pensão alimentícia.

Segundo o guarda civil municipal Thiago Reis, que atendeu à ocorrência, a equipe estava na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital, quando foi notificada. O homem foi localizado enquanto aguardava um ônibus com destino a Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele foi detido e levado para a delegacia. "Não houve reação quando o abordamos. Essa é uma das vantagens do reconhecimento facial. Foi um efeito surpresa", avaliou.

CORREÇÃO | A versão anterior informava que o detido seria um pai, mas a assessoria da Guarda Municipal de Vitória informou que não há essa confirmação. Acrescentou ainda que devedores de pensão alimentícia podem ter outros graus de parentesco, não necessariamente pais. O título e o texto foram corrigidos.

Publicidade