Raposa é resgatada em loja às margens da BR 101 em Linhares
Uma raposa adulta foi resgatada após invadir um estabelecimento comercial no bairro Shell, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, às margens da BR 101, na manhã desta terça-feira (23). O animal foi visto por um funcionário, que acionou a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município.
Assustada e aparentemente debilitada, a raposa foi contida com técnicas específicas de manejo e colocada em uma caixa de transporte adequada. Ela será examinada por uma veterinária e, em seguida, encaminhada ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde deve passar por um período de reabilitação antes de ser devolvida à natureza.
As raposas são mamíferos onívoros da família dos canídeos e vivem em praticamente todos os continentes. A espécie mais comum no Brasil é o cachorro-do-mato. A orientação para quem encontrar animais silvestres em área urbana é acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, pelo número (27) 3372-2067.