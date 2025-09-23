Raposa é resgatada em loja às margens da BR 101 em Linhares

Animal foiresgatado pela Secretaria de Meio Ambiente e será encaminhado para reabilitação em Aracuz Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

Uma raposa adulta foi resgatada após invadir um estabelecimento comercial no bairro Shell, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, às margens da BR 101, na manhã desta terça-feira (23). O animal foi visto por um funcionário, que acionou a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município.

Assustada e aparentemente debilitada, a raposa foi contida com técnicas específicas de manejo e colocada em uma caixa de transporte adequada. Ela será examinada por uma veterinária e, em seguida, encaminhada ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde deve passar por um período de reabilitação antes de ser devolvida à natureza.