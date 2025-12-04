Raio ilumina céu e deixa parte de Nova Venécia sem luz durante temporal

Imagens registradas durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na quarta-feira (3) mostram o momento em que um raio deixa parte de Nova Venécia , na Região Noroeste, sem energia.O vídeo registra um clarão da descarga elétrica iluminando o céu sobre a ponte Cristiano Dias Lopes, no Centro do município, seguido de faíscas ( veja acima ).

A Prefeitura de Nova Venécia informou que há uma ligação de fios sobre a ponte que pode ter sido afetada pelo raio. A EDP confirmou que houve pontos isolados da cidade com o fornecimento de energia interrompido. Segundo a concessionária, equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente, iniciando o restabelecimento ainda na noite de quarta-feira. Apesar da intensidade da chuva, a Defesa Civil Municipal não foi acionada. O pluviômetro do município registrou 67 milímetros de chuva.