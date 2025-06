Em flagrante

Quatro menores são detidos após assalto armado e perseguição em Pinheiros

Quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram detidos em flagrante na tarde desta quarta-feira (25) com quatro armas de fogo — sendo três metralhadoras de fabricação caseira calibre 380, uma garrucha calibre .22 — após roubarem uma representante comercial de uma empresa de refrigerantes, de 24 anos, no distrito de São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. O quarteto acabou interceptado em um carro Chevrolet Corsa de cor prata, após alguns quilômetros de perseguição. A polícia apreendeu com os suspeitos 20 munições calibre .22, três munições .380, dois veículos e três aparelhos telefônicos recuperados.