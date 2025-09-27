Quatro apostas no ES quase ganham prêmio milionário da Lotofácil
Publicado em 27/09/2025 às 09h25
Quatro apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3497, na noite de sexta-feira (26). Os bilhetes deveriam acertar as 15 dezenas sorteadas para faturar o valor máximo, mas emplacaram 14. Os jogos foram registrados em: Vitória, Marilândia, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, e cada um ganhou R$ 2,3 mil.
Apenas um bilhete de São Paulo acertou todas as dezenas e leva o prêmio de R$ 1,6 milhão. Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25.