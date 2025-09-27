Quatro apostas no ES quase ganham prêmio milionário da Lotofácil

Quatro apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3497, na noite de sexta-feira (26). Os bilhetes deveriam acertar as 15 dezenas sorteadas para faturar o valor máximo, mas emplacaram 14. Os jogos foram registrados em: Vitória, Marilândia, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, e cada um ganhou R$ 2,3 mil.