Movimentação intensa

Quase meio milhão de veículos devem passar pela BR 101 no ES no feriado de Corpus Christi

Ecovias 101 reforça monitoramento, equipes e atendimento ao usuário para minimizar impactos do aumento no tráfego durante o Corpus Christi

Além do reforço no Centro de Controle Operacional, que funciona 24h, a concessionária mobilizará oito ambulâncias comuns e quatro com UTI, guinchos, caminhões de apoio e manterá todas as cabines manuais abertas nas sete praças de pedágio nos horários de pico, além das quatro cabines de cobrança automática (duas por sentido) em cada local. Também serão suspensas as obras em trechos com maior fluxo, exceto em casos emergenciais. Em caso de necessidade o atendimento pode ser acionado pelo telefone e WhatsApp '0800 7701 101'.>