Quase 10 mil unidades de maconha são apreendidas em Cariacica

Quase 10 mil unidades de maconha, prontas para comercialização, foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação

Mais de 9,5 mil nidades de maconha, entre buchas e tiras, prontas para serem comercializadas, foram apreendidas nesta sexta-feira (08), na região de Flexal, em Cariacica.

A droga estava em uma área de mata, e foi localizada graças a dois cães de guarda, um da Polícia Militar e outro da Guarda Municipal, conforme apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta.