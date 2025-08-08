Quase 10 mil unidades de maconha são apreendidas em Cariacica
Publicado em 08/08/2025 às 21h42
Mais de 9,5 mil nidades de maconha, entre buchas e tiras, prontas para serem comercializadas, foram apreendidas nesta sexta-feira (08), na região de Flexal, em Cariacica.
A droga estava em uma área de mata, e foi localizada graças a dois cães de guarda, um da Polícia Militar e outro da Guarda Municipal, conforme apuração da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta.
Até o momento, ninguém foi preso. O material aprendido foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica.