Quadrilha internacional é presa por furtos a farmácias em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma quadrilha internacional foi presa na terça-feira (7) por furtos a farmácias em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que o grupo é formado por três colombianos e um chileno.

Segundo a PM, após denúncias, uma mulher colombiana, de 34 anos, foi detida no Centro de Colatina e confessou participação nos crimes, indicando os outros três comparsas. Com apoio do Cerco Inteligente, policiais localizaram e abordaram os suspeitos — dois colombianos e um chileno — em um carro Renault Sandero vermelho, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Com eles, foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas e produtos furtados.