Quadrilha internacional é presa por furtos a farmácias em Colatina
Uma quadrilha internacional foi presa na terça-feira (7) por furtos a farmácias em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que o grupo é formado por três colombianos e um chileno.
Segundo a PM, após denúncias, uma mulher colombiana, de 34 anos, foi detida no Centro de Colatina e confessou participação nos crimes, indicando os outros três comparsas. Com apoio do Cerco Inteligente, policiais localizaram e abordaram os suspeitos — dois colombianos e um chileno — em um carro Renault Sandero vermelho, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Com eles, foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas e produtos furtados.
A Polícia Civil disse que a mulher e os três homens, de 23, 26 e 29 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, foram autuados em flagrante por furto qualificado duas vezes (por crimes em duas farmácias). Os três indivíduos também responderão por posse de drogas para consumo próprio. Todos foram encaminhados ao sistema prisional.