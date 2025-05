Quadra poliesportiva é interditada em Marataízes por risco estrutural

A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, interditou a quadra poliesportiva do bairro Boa Vista do Sul por conta de riscos estruturais identificados durante vistorias técnicas. A ação ocorreu nesta terça-feira (26). Segundo o órgão, algumas telhas metálicas estão instáveis e poderiam se soltar, oferecendo risco aos frequentadores.>