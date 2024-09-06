Protesto pede justiça pela morte de idoso em briga por bezerros em Cachoeiro

Com gritos de ordem e segurando cartazes pretos, familiares e amigos de Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos, realizaram um protesto no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (6), pedindo justiça. O pecuarista foi assassinado com um tiro em 13 de agosto deste ano, após um desentendimento com seu vizinho por causa de bezerros. A Polícia Civil informou que o suspeito do crime, Ricardo Robson Altoé, de 67 anos, está foragido. O nome dele já consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No dia seguinte ao crime, Ricardo foi ouvido e liberado. Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim foram concluídas em 19 de agosto, com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado e a solicitação de prisão preventiva, que foi deferida pelo juiz Bernardo Fajardo Lima, da 1ª Vara Criminal do município.
Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da DHPP de Cachoeiro, a motivação do crime permanece incerta e é considerada totalmente desproporcional. "Pegou todos de surpresa, não houve um motivo aparente. O suspeito teria perguntado à vítima se ela queria vender suas novilhas e, ao receber uma negativa, reagiu com violência", afirmou.
O delegado informou que diligências foram feitas para prender o foragido, sem sucesso. Informações podem ser fornecidas anonimamente pelo Disque-denúncia 181, sendo essenciais para o andamento das investigações.