Protesto pede justiça pela morte de idoso em briga por bezerros em Cachoeiro

Concentração se deu no Centro de Cachoeiro. Crédito: Leitor A Gazeta

Vítima, Marcos Pacífico Vieira, tinha 71 anos Crédito: Redes sociais

No dia seguinte ao crime, Ricardo foi ouvido e liberado. Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim foram concluídas em 19 de agosto, com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado e a solicitação de prisão preventiva, que foi deferida pelo juiz Bernardo Fajardo Lima, da 1ª Vara Criminal do município.

Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da DHPP de Cachoeiro, a motivação do crime permanece incerta e é considerada totalmente desproporcional. "Pegou todos de surpresa, não houve um motivo aparente. O suspeito teria perguntado à vítima se ela queria vender suas novilhas e, ao receber uma negativa, reagiu com violência", afirmou.