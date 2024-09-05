Polícia procura suspeito de matar idoso em briga por bezerros em Cachoeiro

O suspeito de assassinar, com um tiro, Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos, na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, está foragido. O crime que vitimou o idoso aconteceu após um desentendimento envolvendo bezerros, na manhã do dia 13 de agosto deste ano. A Polícia Civil não divulgou o nome do indivíduo, mas informou ter mandado de prisão contra ele.
No dia seguinte ao crime, o suspeito chegou a ser ouvido, mas acabou sendo liberado. Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim foram concluídas no dia 19 de agosto, com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado e a representação pela prisão preventiva do indivíduo.
Segundo o titular da DHPP de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, a motivação para o crime não ficou clara, sendo considerada totalmente desproporcional.
"Pegou todos de surpresa, não houve um motivo aparente. O suspeito teria perguntado à vítima se queria vender suas novilhas e, ao receber uma negativa, reagiu de forma violenta"
Ainda segundo o delegado, diligências foram realizadas para prender o foragido, mas sem sucesso. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia 181, sendo essas fundamentais para o avanço das investigações.
Sobre o crime
Marcos Pacífico Vieira foi morto com um tiro. A vítima, segundo registro da Polícia Militar, teria se negado a vender os animais e foi baleada. Uma testemunha disse ter ido com a vítima até a propriedade do suspeito, para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.
No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após a negativa do idoso, o suspeito teria sacado uma arma e disparado contra ele. Segundo a testemunha à polícia, antes de fugir do local, o suspeito disse que a vítima estava furtando animais dele. A arma utilizada no crime foi entregue aos militares pela irmã do suspeito.