Polícia procura suspeito de matar idoso em briga por bezerros em Cachoeiro

Vítima, Marcos Pacífico Vieira, tinha 71 anos Crédito: Redes sociais

No dia seguinte ao crime, o suspeito chegou a ser ouvido, mas acabou sendo liberado. Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim foram concluídas no dia 19 de agosto, com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado e a representação pela prisão preventiva do indivíduo.

Segundo o titular da DHPP de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, a motivação para o crime não ficou clara, sendo considerada totalmente desproporcional.

"Pegou todos de surpresa, não houve um motivo aparente. O suspeito teria perguntado à vítima se queria vender suas novilhas e, ao receber uma negativa, reagiu de forma violenta" Felipe Vivas - Delegado titular da DHPP de Cachoeiro

Ainda segundo o delegado, diligências foram realizadas para prender o foragido, mas sem sucesso. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia 181, sendo essas fundamentais para o avanço das investigações.

Sobre o crime

Marcos Pacífico Vieira foi morto com um tiro. A vítima, segundo registro da Polícia Militar, teria se negado a vender os animais e foi baleada. Uma testemunha disse ter ido com a vítima até a propriedade do suspeito, para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.