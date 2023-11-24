Protesto de moradores na Avenida Norte Sul complica trânsito na Serra

Em nota enviada às 7h40, a Prefeitura da Serra disse que o protesto seguia acontecendo. Às 9h20, a Polícia Militar informou que o protesto contou cerca de 20 pessoas, foi acompanhado pelos agentes e finalizado.

Sobre as reivindicações dos moradores, a Prefeitura da Serra informou que a revitalização da praça do bairro São Geraldo já estava na programação da Secretaria de Serviços e começa no dia 30.