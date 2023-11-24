Protesto de moradores na Avenida Norte Sul complica trânsito na Serra

Um protesto de moradores do bairro São Geraldo, na Serra, complicou o trânsito na manhã desta sexta-feira (24). Eles reivindicaram que a prefeitura realize obras na localidade e fecharam uma pista de cada sentido da Avenida Norte Sul. Por conta do ato, houve congestionamento em outras vias importantes, como a BR 101, Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes e Avenida Brasil.
Em nota enviada às 7h40, a Prefeitura da Serra disse que o protesto seguia acontecendo. Às 9h20, a Polícia Militar informou que o protesto contou cerca de 20 pessoas, foi acompanhado pelos agentes e finalizado.
Sobre as reivindicações dos moradores, a Prefeitura da Serra informou que a revitalização da praça do bairro São Geraldo já estava na programação da Secretaria de Serviços e começa no dia 30.