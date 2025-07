Atenção, motoristas!

Protesto, acidente e obras complicam o trânsito em Vitória

O sistema de monitoramento em tempo real do Waze mostrava complicações para quem segue, por exemplo, pela Avenida Vitória, ou pela Avenida Desembargador Santos Neves. Na antiga praça de pedágio da Terceira Ponte, manifestantes pró-Bolsonaro protestavam contra as sanções do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Também foi relatado um acidente na ponte.