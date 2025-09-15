Projeto social é alvo de furto em Linhares e soma prejuízo de R$ 100 mil

Eletrônicos foram furtados de sala de projeto social em Linhares Crédito: Divulgação/Instituto Abequar

Um projeto social foi alvo de furto durante o fim de semana no bairro Shell, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (15) para analisar o local do crime, onde duas janelas foram arrombadas e diversos eletrônicos foram levados, sendo seis câmeras fotográficas, dois celulares, um notebook, fones de ouvido, microfones e um tripé — um prejuízo de R$ 100 mil, segundo a instituição.

Por meio de nota, a direção do Instituto Abequar, gestor da Obra Social Avó Maria, lamentou o ocorrido e reforçou que o furto representa não apenas uma perda financeira, mas também prejudica o trabalho de inclusão social, cultural e educacional desempenhado junto à comunidade no local, onde acontecem oficinas de audiovisual, beneficiando mais de 150 crianças e adolescentes.