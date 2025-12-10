Um princípio de incêndio atingiu a área Gourmet do Shopping Vitória, na Enseada do Sua, na Capital. O incidente foi registrado no começo da noite desta quarta-feira (10), mas não há detalhes sobre as possíveis causas. Segundo a assessoria de imprensa do empreendimento, a situação foi controlada pela própria brigada. Imagens enviadas por quem estava no local mostram uma nuvem densa de fumaça que formou próximo ao setor.