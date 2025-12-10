Principio de incêndio atinge área gourmet do Shopping Vitória
Um princípio de incêndio atingiu a área Gourmet do Shopping Vitória, na Enseada do Sua, na Capital. O incidente foi registrado no começo da noite desta quarta-feira (10), mas não há detalhes sobre as possíveis causas. Segundo a assessoria de imprensa do empreendimento, a situação foi controlada pela própria brigada. Imagens enviadas por quem estava no local mostram uma nuvem densa de fumaça que formou próximo ao setor.
Alguns consumidores que estão no local relataram sobre o fechamento de lojas próximas, porém a assessoria negou a informação. "Não houve vítimas. Apesar da fumaça, também não há mais foco e o ambiente deve ser liberado assim que possível", explicou o shopping.